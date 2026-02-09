iSport.ua
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на индивидуальную гонку

Известно, кто представит в мужской гонке.
Сегодня, 11:40       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

Во вторник, 10 февраля, пройдет индивидуальная гонка в рамках Олимпийских игр 2026.

Мужская сборная Украины по биатлону уже определилась с составом, в заявку вошли:

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Напомним, что гонка начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ранее Виталий Калиниченко рассказал о подготовке перед началом соревнований по прыжкам с трамплина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон

