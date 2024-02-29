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Мандзин стал четвертым в масс-старте на Юниорском чемпионате мира

Украинцу немного не хватило до получения медали.
Сегодня, 18:15
Виталий Мандзин / IMAGO
Виталий Мандзин / IMAGO

В четверг, 29 февраля, в эстонском Отепяя прошла предпоследняя личная гонка на Юниорском чемпионате мира по биатлону.

В масс-старте среди 60 участников с четырьмя огневыми рубежами выступал Виталий Мандзин, который имел последний шанс завоевать награду.

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Начав гонку успешно и заняв второе место после двух огневых рубежей, Виталий уступил лидерство из-за промаха на третьей стрельбе, опустившись на седьмое место.

В итоге украинец финишировал четвертым, а все призовые места достались норвежцам. Также отмечается двеннадцатое место Богдана Борковского, который сегодня не смог закрыть две мишени, но все же продемонстрировал хороший результат.

Юниорский чемпионат мира. Масс-старт 60:

1. Сиверт Герхардсен (0+0+0+0) 32:44,6
2. Исаак Фрей (1+1+0+0) +27,1
3. Тобиас Алм (0+0+0+1) +33,1
4. Виталий Мандзин (0+0+1+0) +46,3
...
12. Богдан Борковский (0+1+1+0) +1:33,7
21. Степан Кинаш (1+1+1+0) +2:16,5
43. Сергей Супрун (1+3+0+0) +3:26,7

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