Мандзин стал четвертым в масс-старте на Юниорском чемпионате мира

Украинцу немного не хватило до получения медали.

В четверг, 29 февраля, в эстонском Отепяя прошла предпоследняя личная гонка на Юниорском чемпионате мира по биатлону.

В масс-старте среди 60 участников с четырьмя огневыми рубежами выступал Виталий Мандзин, который имел последний шанс завоевать награду.

Читай также: Стартовая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону перенесена

Начав гонку успешно и заняв второе место после двух огневых рубежей, Виталий уступил лидерство из-за промаха на третьей стрельбе, опустившись на седьмое место.

В итоге украинец финишировал четвертым, а все призовые места достались норвежцам. Также отмечается двеннадцатое место Богдана Борковского, который сегодня не смог закрыть две мишени, но все же продемонстрировал хороший результат.

Юниорский чемпионат мира. Масс-старт 60:

1. Сиверт Герхардсен (0+0+0+0) 32:44,6

2. Исаак Фрей (1+1+0+0) +27,1

3. Тобиас Алм (0+0+0+1) +33,1

4. Виталий Мандзин (0+0+1+0) +46,3

...

12. Богдан Борковский (0+1+1+0) +1:33,7

21. Степан Кинаш (1+1+1+0) +2:16,5

43. Сергей Супрун (1+3+0+0) +3:26,7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!