Стартовая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону перенесена

В программе седьмого этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене произошли изменения.

Женская индивидуальная гонка, которая должна была состояться в четверг, 29 февраля, перенесена на пятницу, 1 марта.

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Как сообщает официальный сайт IBU, такое решение организаторы приняли из-за плохих погодных условий, в частности сильного тумана.

Время начала женской гонки станет известно позже.

Отметим, что 1 марта в Холменколлене также должна состояться индивидуальная гонка у мужчин, старт которой запланирован на 15:15 по киевскому времени.

На ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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