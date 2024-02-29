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Меркушина завоевала золото юниорского Чемпионата мира

Александра в последний момент опередила представительницу Франции, которая закончила второй.
Сегодня, 11:48
Александра Меркушина / Getty Images
Александра Меркушина / Getty Images

В эстонском Отепяя проходит юниорский Чемпионат мира по биатлону. 

В рамках турнира состоялась гонка масстарт-60 среди женщин, в которой в частности приняла участие украинка Александра Меркушина.

Младшая сестра Анастасии Меркушиной провела замечательную гонку, опередив в последний момент француженку Лолу Бужо и сумев завоевать золото.

Александра финишировала всего лишь на 1,7 секунду раньше чем ее соперница. Тройку лидеров замкнула представительница Италии Карлотта Гаутеро.

Отметим, что для Украины это первая медаль на текущем юниорском ЧМ. Также стоит сказать, что довольно неплохой результат показала Ксения Приходько, которая финишировала 13-й.

Юниорский Чемпионат мира по биатлону

Масстарт-60, женщины

  1. Александра Меркушина (Украина) - 28:17,2
  2. Лола Бужо (Франция) - +1,9
  3. Карлотта Гаутеро (Италия) - +11,7
    13. Ксения Приходько (Украина) - +1:23,9
    41. Виктория Хвостенко (Украина) - +3:10,7

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