Украина выставит шесть биатлонисток на последний в сезоне спринт Кубка мира
Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на последний в сезоне спринт, который состоится на девятом этапе Кубка мира-2025/26 в норвежском Холменколлене.
Как сообщает Суспільне Спорт, украинская команда в этой гонке будет представлена в расширенном составе из шести биатлонисток.
Ранее дополнительную квоту завоевала Александра Меркушина благодаря своим результатам на юниорском чемпионате мира.
Состав сборной Украины на женский спринт:
- 35. Кристина Дмитренко
- 51. Александра Меркушина
- 74. Анастасия Меркушина
- 77. Дарина Чалык
- 82. Елена Городна
- 85. Юлия Джима
Женский спринт на этапе в Холменколлене запланирован на четверг, 19 марта, и должен начаться в 17:15 по киевскому времени.
