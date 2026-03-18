iSport.ua
Русский Українська

Украина выставит шесть биатлонисток на последний в сезоне спринт Кубка мира

Украинская команда выступит расширенным составом благодаря дополнительной квоте.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Александра Меркушина / Getty Images

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на последний в сезоне спринт, который состоится на девятом этапе Кубка мира-2025/26 в норвежском Холменколлене.

Как сообщает Суспільне Спорт, украинская команда в этой гонке будет представлена в расширенном составе из шести биатлонисток.

Ранее дополнительную квоту завоевала Александра Меркушина благодаря своим результатам на юниорском чемпионате мира.

Состав сборной Украины на женский спринт:

  • 35. Кристина Дмитренко
  • 51. Александра Меркушина
  • 74. Анастасия Меркушина
  • 77. Дарина Чалык
  • 82. Елена Городна
  • 85. Юлия Джима

Женский спринт на этапе в Холменколлене запланирован на четверг, 19 марта, и должен начаться в 17:15 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима Кубок мира по биатлону Холменколлен Александра Меркушина Кристина Дмитренко женский спринт

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: второй день ответных матчей Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 123:07
Хэмилтон попал в легендарную компанию после Гран-при Китая
Игровые22:55
Украина уступила Словакии в квалификации ЧМ-2027 по гандболу
Лига конференций22:33
"Важная игра против чемпиона": Туран прокомментировал предстоящий матч против Леха
ЧМ-202621:58
Ребров заменил травмированного Таловерова в сборной Украины
Лига Чемпионов21:45
Барселона уничтожила Ньюкасл в ответном матче
Европа21:32
Зубков отметился ассистом на победный гол в матче чемпионата Турции
Лига Чемпионов21:22
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Биатлон20:58
Украина выставит шесть биатлонисток на последний в сезоне спринт Кубка мира
Формула 120:33
Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды
Украина20:20
УПЛ: Полесье победой над Кудривкой открыло 21-й тур чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK