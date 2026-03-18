Украина выставит шесть биатлонисток на последний в сезоне спринт Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на последний в сезоне спринт, который состоится на девятом этапе Кубка мира-2025/26 в норвежском Холменколлене.

Как сообщает Суспільне Спорт, украинская команда в этой гонке будет представлена в расширенном составе из шести биатлонисток.

Ранее дополнительную квоту завоевала Александра Меркушина благодаря своим результатам на юниорском чемпионате мира.

Состав сборной Украины на женский спринт:

35. Кристина Дмитренко

51. Александра Меркушина

74. Анастасия Меркушина

77. Дарина Чалык

82. Елена Городна

85. Юлия Джима

Женский спринт на этапе в Холменколлене запланирован на четверг, 19 марта, и должен начаться в 17:15 по киевскому времени.

