Штайнер опасается, что Антонелли может повторить путь Пиастри

Пилот может также неожиданно упустить лидерство.
Сегодня, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер прокомментировал успехи Андреа Кими Антонелли.

Напомним, что сейчас пилот Мерседес возглавляет личный зачет.

Штайнер считает, что Антонелли может пойти тем же путем, что и Пиастри в прошлом сезоне. Трудности могут в один момент сильно подкосить пилота.

Разумеется, Антонелли еще нужно довести дело до конца и выиграть. Однако Кими не демонстрирует никаких признаков того, что это давление его как-то беспокоит.

Лично я больше всего опасаюсь, что если у Антонелли возникнут трудности, он может потерять самообладание – примерно как Оскар Пиастри в прошлом сезоне. Ведь до летнего перерыва он уверенно лидировал и контролировал ситуацию. Но после перерыва случилось всего две вещи, которые ему не понравились, и в итоге он упустил лидерство в чемпионате

Ранее также сообщалось, что Хаас задумался о замене пилота.

