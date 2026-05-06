Штайнер опасается, что Антонелли может повторить путь Пиастри

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер прокомментировал успехи Андреа Кими Антонелли.

Напомним, что сейчас пилот Мерседес возглавляет личный зачет.

Штайнер считает, что Антонелли может пойти тем же путем, что и Пиастри в прошлом сезоне. Трудности могут в один момент сильно подкосить пилота.

Разумеется, Антонелли еще нужно довести дело до конца и выиграть. Однако Кими не демонстрирует никаких признаков того, что это давление его как-то беспокоит. Лично я больше всего опасаюсь, что если у Антонелли возникнут трудности, он может потерять самообладание – примерно как Оскар Пиастри в прошлом сезоне. Ведь до летнего перерыва он уверенно лидировал и контролировал ситуацию. Но после перерыва случилось всего две вещи, которые ему не понравились, и в итоге он упустил лидерство в чемпионате

Ранее также сообщалось, что Хаас задумался о замене пилота.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!