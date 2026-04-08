Антонелли: Отец не хотел, чтобы я занимался гонками
Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли признался, что его отец был против его увлечения.
Марко Антонелли также является профессиональным пилотом. Именно он послужил ориентиром для сына, хотя и был против того, чтобы тот становился пилотом.
Все благодаря моему отцу. Он и сам был пилотом – и до сих пор выступает в гонках. Он много лет управляет собственной гоночной командой, за счет чего я и попал в автоспорт.
С раннего детства я проводил с ним время на автодроме во время гоночных уик-эндов – и с того момента начала зарождаться моя страсть к автоспорту.
По правде говоря, изначально отец не хотел, чтобы я занимался гонками: он знал, что автоспорт может быть потрясающим – но в то же время это жестокий вид спорта. Он прочувствовал это на себе, жестокую сторону автоспорта, и не хотел, чтобы я с этим столкнулся. Он не хотел, чтобы я разочаровался из-за трудностей. Он желал меня защитить
Однако также гонщик признался, что вскоре отец все же сдался перед его напором, увидев в нем ту же страсть.
