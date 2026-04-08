Антонелли: Отец не хотел, чтобы я занимался гонками

Однако в итоге он все же уступил сыну.
Сегодня, 20:22       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли признался, что его отец был против его увлечения.

Марко Антонелли также является профессиональным пилотом. Именно он послужил ориентиром для сына, хотя и был против того, чтобы тот становился пилотом.

Все благодаря моему отцу. Он и сам был пилотом – и до сих пор выступает в гонках. Он много лет управляет собственной гоночной командой, за счет чего я и попал в автоспорт.

С раннего детства я проводил с ним время на автодроме во время гоночных уик-эндов – и с того момента начала зарождаться моя страсть к автоспорту.

По правде говоря, изначально отец не хотел, чтобы я занимался гонками: он знал, что автоспорт может быть потрясающим – но в то же время это жестокий вид спорта. Он прочувствовал это на себе, жестокую сторону автоспорта, и не хотел, чтобы я с этим столкнулся. Он не хотел, чтобы я разочаровался из-за трудностей. Он желал меня защитить

Однако также гонщик признался, что вскоре отец все же сдался перед его напором, увидев в нем ту же страсть.

Ранее также сообщалось, что технический директор Ред Булл может лишиться должности.

Статьи по теме

Феррари могла подписать Антонелли Феррари могла подписать Антонелли
Антонелли стал первым итальянцем, выигравшим два Гран-при за 73 года Антонелли стал первым итальянцем, выигравшим два Гран-при за 73 года
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, за ним пилоты Макларена и Феррари Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, за ним пилоты Макларена и Феррари
Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине

Формула 1
Антонелли: Отец не хотел, чтобы я занимался гонками
