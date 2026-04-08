Антонелли: Отец не хотел, чтобы я занимался гонками

Однако в итоге он все же уступил сыну.

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли признался, что его отец был против его увлечения.

Марко Антонелли также является профессиональным пилотом. Именно он послужил ориентиром для сына, хотя и был против того, чтобы тот становился пилотом.

Все благодаря моему отцу. Он и сам был пилотом – и до сих пор выступает в гонках. Он много лет управляет собственной гоночной командой, за счет чего я и попал в автоспорт. С раннего детства я проводил с ним время на автодроме во время гоночных уик-эндов – и с того момента начала зарождаться моя страсть к автоспорту. По правде говоря, изначально отец не хотел, чтобы я занимался гонками: он знал, что автоспорт может быть потрясающим – но в то же время это жестокий вид спорта. Он прочувствовал это на себе, жестокую сторону автоспорта, и не хотел, чтобы я с этим столкнулся. Он не хотел, чтобы я разочаровался из-за трудностей. Он желал меня защитить

Однако также гонщик признался, что вскоре отец все же сдался перед его напором, увидев в нем ту же страсть.

