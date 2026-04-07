Технический директор Ред Булл оказался под серьезным давлением

Пьер Ваше отвечал за провальную подвеску.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Пьер Ваше / Getty Images

Технический директор Ред Булл Пьер Ваше может лишиться своей должности, пишет F1-Insider.

Напомним, что у "быков" в этом сезоне огромные проблемы с болидом. По большей части виновата в этом новая подвеска, за которую как раз отвечал Ваше.

В ддекабре инженер обещал, что новый болид будет быстрее, чем у сестринской команды. На дале же оказалось, что машина Рейсинг Буллз и быстрее, и стабильней.

Тесты показывают, что Ред Булл сейчас теряет около секунды с круга. При этом примерно 0,8 секунды полностью обсуловлены подвеской, и лишь 0,2 секунды - мотором.

Кроме того сейчас болид имеет 12 кг перевеса и нарушенный баланс. Пилоты постоянно жалуются то на недостаточную, то избыточную поворачиваемость.

Тем не менее на текущий момент неизвестно, понесет ли Ваше какое-либо наказание за провал, а также сумеет Ред Булл хотя бы немного исправить ситуацию к Гран-при Майами.

Ранее итальянское издание сообщило, что проблемы с шасси могут быть решены только в следующем сезоне.

