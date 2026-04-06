Стало известно, когда Ред Булл решит проблему перевеса болида

В начале этого сезона Ред Булл столкнулся с проблемой массы болида, а именно с перевесом машины.

Как пишет журналист AutoRacer Джулиано Дукесса, инженеры красных быков смогут исправить неполадку только в следующем сезоне с новым шасси.

Добавим, что частично эту проблему Ред Булл планирует решить в краткосрочной перспективе: в планах сделать болид легче минимум на пять килограммов.

Отмечается, что изменения могут быть готовы к Гран-при Великобритании. В лучшем случае, помимо этого, до гонки команда попытается улучшить шасси и аэродинамику, в чем она также уступает остальным командам в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!