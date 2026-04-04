Инженер Хонды рассказал о проблемах болида Астон Мартин

Работают над мощностью двигателя и батареей после Гран-при Японии.
4 апреля, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Синтаро Орихара / Getty Images

Главный гоночный инженер Хонды Синтаро Орихара оценил результаты команды-клиента Астон Мартин в рамках уик-энда в Сузуке.

Напомним, что на Гран-при Японии Фернандо Алонсо финишировал 18-м, а Ланс Стролл сошёл.

"Мы упорно работаем над улучшением производительности батареи. В то же время на базе в Сакуре мы усердно трудимся над повышением мощности двигателя. Мы тщательно занимаемся оценкой и оптимизацией работы с электроэнергией", - приводит слова специалиста RacingNews365.

В Японии мы собрали много данных в ходе гоночной дистанции, и таким образом у нас появилось больше информации для улучшения управляемости силовой установкой и контроля энергии. Также мы получили много полезных данных для работы в ближайшие четыре недели перед этапом в Майами.

Также ФИА собирается обсудить реформу регламента 2026 года.

