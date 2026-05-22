Александр Усик — Рико Верховен: анонс боя

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) в своем ближайшем бою встретится на ринге с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (66-10, 21 KO).

Свой последний бой Усик провел в июле 2025 года, встретившись в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер одержал уверенную победу нокаутом в пятом раунде и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Правда, позже украинец потерял статус абсолютного чемпиона, объявив 17 ноября, что добровольно освобождает пояс WBO. Титул в итоге перешел к Фабио Уордли, который был повышен с временного чемпиона до полноценного обладателя титула Всемирной боксерской организации. Впрочем, британский боксер недавно уже успел потерять пояс, проиграв в своей первой защите титула тому же Дюбуа.

Читай также: Усик vs Верховен — кто победит: прогнозы звезд бокса

После своего последнего поединка Усик планировал встретиться на ринге с бывшим чемпионом супертяжелого веса Деонтеем Уайлдером, однако переговоры с американским боксером не увенчались успехом. После провала в организации этого боя 27 февраля 2026 года было официально объявлено, что 39-летний украинец проведет поединок с Верховеном.

Источник: Getty Images

37-летний Рико Верховен является одним из сильнейших кикбоксеров в истории, который более 11 лет владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе промоушена Glory. Свою последнюю успешную защиту нидерландец провел в июне 2025 года, одолев россиянина Артема Вахитова, после чего покинул организацию.

Перед боем

Бой Александра Усика и Рико Верховена состоится в субботу, 23 мая, а поединок пройдет в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Противостояние украинского и нидерландского бойцов станет главным событием боксерского шоу «Glory in Giza: Undefeated Icons».

Незадолго до боя стало известно, что все билеты на предстоящий вечер бокса были распроданы. Стоимость билетов составляла от 2 100 египетских фунтов (около 1 900 гривен) до 5 800 египетских фунтов (около 4 750 гривен).

Точные гонорары соперников за поединок не раскрываются, однако сообщалось, что Усик гарантированно заработает за бой около 35 миллионов фунтов стерлингов (47 миллионов долларов). Впрочем, некоторые источники утверждали, что украинский боксер сможет рассчитывать на сумму до 100 миллионов долларов. В то же время гонорар Верховена будет значительно скромнее — 15 миллионов долларов.

Источник: Getty Images

Первым этот бой санкционировал Всемирный боксерский совет (WBC), выставив свой титул. Также на кону будет пояс The Ring, принадлежащий Усику. WBA санкционировала поединок как добровольную защиту для украинца, однако в случае победы Верховена пояс ему не достанется. Похожая ситуация и с титулом IBF, который Усику разрешили защищать, но в случае поражения пояс станет вакантным.

Также победитель поединка получит специальный пояс WBC под названием «Король Нила» и ценную награду от организации в виде дорогих цепочки и кулона чемпиона WBC «Главное событие».

Полный кард боксерского шоу Усик — Верховен:

Александр Усик (24-0, 15 KO) — Рико Верховен (66-10, 21 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

Хамза Шираз (22-0-1, 18 KO) — Алем Бегич (29-0-1, 23 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе

Джек Кэттеролл (32-2, 14 KO) — Шахрам Гиясов (18-0, 11 KO)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA World в полусреднем весе

Фрэнк Санчес (25-1, 18 KO) — Ричард Торрез (14-0, 12 KO)

Претендентский бой по версии IBF в супертяжелом весе

Мидзуки Хирута (10-0, 2 KO) — Маи Солиман (10-1, 6 KO)

Бой за титул чемпионки мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе

Даниэль Лапин (13-0, 5 KO) — Бенджамин Мендес Тани (9-1, 2 KO)

Басем Мамду (10-2, 4 KO) — Джамар Телли (6-0, 5 KO)

Махмуд Мобарк (0-0, 0 KO) — Майкл Калялья (3-4-2, 1 KO)

Омар Хикаль (0-0, 0 KO) — Али Ссурункума (2-3-1, 0 KO)

Рекорд Усика и Верховена

Усик на данный момент остается непобежденным на профессиональном ринге, выиграв все 24 поединка, 15 из которых — нокаутом. Также за свою карьеру украинец трижды становился абсолютным чемпионом — в тяжелом весе и дважды в супертяжелом дивизионе.

Источник: Getty Images

Верховен за свою карьеру провел 76 боев, одержав 66 побед, 21 из которых — нокаутом. Нидерландский кикбоксер также имеет минимальный боксерский опыт: в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгерского джорнимена Яноша Финферу.

Узнайте также: Где смотреть бой Усик — Верховен

Слова Усика и Верховена перед боем

Усик отдал должное своему сопернику, отметив, что ждет непростого противостояния и подходит к нему со всей ответственностью.

«Я согласился на бой, потому что организатор Турки Аль аш-Шейх сказал: “У нас есть парень, который является абсолютным чемпионом мира по кикбоксингу, а ты абсолют в боксе. Что ты думаешь о вашем бое в Египте возле пирамид?” Я ответил, что это отличная идея и это будет большое шоу.

Он кикбоксер, я смотрел K-1. Сейчас у нас есть UFC, но 10–15 лет назад у нас не было такого UFC, как сейчас. У нас был K-1. Я смотрел один боксерский бой Рико и его поединки в кикбоксинге. Не знаю, предложит ли он что-то новое. Для меня это не что-то новое, ведь это боксерский поединок. Да, Рико — кикбоксер, но я думаю, что он жесткий и очень опасный соперник. Для меня это не легкий бой, и это не шутки. Я серьезно тренировался».

Источник: Getty Images

Верховен, в свою очередь, надеется, что сможет удивить своего соперника и продемонстрировать на ринге что-то новое для него.

«Я принесу на ринг то, чего он раньше никогда не видел. Это главная причина, почему я побью Усика. Все ждут, что он победит, потому что он всегда побеждает. Но я прихожу в бокс как кикбоксер, а с таким он еще не сталкивался. Он изучил бокс вдоль и поперек лучше многих, но он не знает, чего ожидать от кикбоксера, который выйдет против него по правилам бокса. Я считаю, что способен его победить».

Чего ожидать от боя?

В предстоящем поединке Усик является безоговорочным фаворитом, который должен уверенно победить своего нидерландского оппонента.

Несмотря на грандиозные достижения Верховена в кикбоксинге, ему все же будет сложно противостоять мастеру и чемпиону боксерского искусства. Незадолго после официального анонса поединка нидерландский боец отмечал, что для него будет успехом пройти с Усиком всю дистанцию боя, что будет означать, что он сумел выстоять и не позволил украинцу реализовать свои планы.

Источник: Getty Images

Впрочем, такой сценарий выглядит почти невероятным, учитывая колоссальную разницу в боксерском классе. Усик и его команда отмечали, что тщательно изучили соперника и готовятся к серьезному противостоянию, что также будет не на руку Верховену. Украинец за свою карьеру сталкивался с куда более тяжелыми испытаниями, чем боец с минимальным боксерским опытом, и выходил из них победителем, поэтому, если соперники не захотят подарить затяжное шоу, украинский чемпион должен досрочно победить соперника после экватора боя.

На сайте betking можно поставить на победу Александра Усика с коэффициентом 1,05, тогда как потенциальный успех Верховена оценивается коэффициентом 8,5. Эксперты также считают более вероятным то, что бой продлится всего 1–5 раундов. На это событие коэффициент составляет 1,71.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 26.04.2021 року, видана ТОВ СЛОТС Ю.ЕЙ. на підставі Рішення КРАІЛ від 12.04.2021 року №150 зі змінами

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 05.12.2024 року, видана ТОВ СЛОТС Ю.ЕЙ. на підставі Рішення КРАІЛ від 21.11.2024 року №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!