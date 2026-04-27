Усик - Верховен: когда и где состоится бой

ISPORT.ua рассказывает о дате и месте проведения поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (24-0, 15 KO) встретится в ринге с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (66-10, 21 KO).

На кону этого поединка будет стоять пояс WBC, поскольку ранее Всемирный боксерский совет санкционировал бой как добровольную защиту украинского боксера.

Когда и где состоится бой Усик - Верховен

Бой Александра Усика и Рико Верховена запланирован на субботу, 23 мая, а поединок пройдет в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Противостояние украинского и нидерландского бойцов возглавит вечер бокса "Glory in Giza: Undefeated Icons".

Официальным транслятором боксерского шоу станет стриминговая платформа DAZN, которая также доступна в Украине.

В последнее время бои украинского чемпиона также транслировались на MEGOGO, однако пока официального анонса показа поединка на этом медиасервисе не было.

Точное время начала боя Усик - Верховен также станет известно позже.

Усик свой последний бой провел в июле 2025 года, встретившись в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа и нокаутировав соперника в пятом раунде. Украинец во второй раз в карьере став абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, но позже добровольно освободил титул WBO.

Украинский боксер остается непобежденным на профессиональном ринге в своих 24 поединках, 15 из которых он выиграл нокаутом.

Верховен более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе промоушена Glory, а также является автором различных рекордов, включая наибольшее число выигранных титульных боев (14) и наибольшее количество побед в целом (28).

Всего Верховен провел 76 боев, одержав 66 побед, 21 из которых нокаутом. В своем последнем поединке в июне 2025 года он одолел россиянина Артема Вахитова, после чего покинул Glory. Также нидерландец имеет опыт одного боксерского боя, когда в апреле 2014 года нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу.

