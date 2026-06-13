Усик для СМИ в США: "Россия произошла от Украины"

Эмоционально высказался о войне и праве украинцев на свою идентичность.

Чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик выступил на мероприятии "America’s Adversaries: The Russia Reality" и высказался о войне и Украине.

Украинский боксёр отметил, что не является политиком, а говорит как человек, отец и гражданин, который хочет мира и развития для своей страны.

Россия на протяжении многих лет хочет уничтожить украинский язык, украинскую историю, украинский народ. Самое главное, что россия произошла от Украины. То есть украинские князья, цари, их дети построили москву. Сейчас мы видим, что дети иногда бывают непослушными.

Мы боремся всю свою жизнь за свою независимость и против того, что нам хотят навязать: "Вы должны жить так, вы должны говорить так". Почему мы не можем жить так, как хотим?

"Это примерно то же самое, если бы я сейчас начал бить здесь людей. Вы же не понимаете украинский, давайте я буду драться. Я вообще не понимаю, почему россия такая огромная и делает такие дерзкие вещи. Мне кажется, это просто зависть", - сказал непобеждённый чемпион.

Ранее Усик встретился с Трампом и посетил Пентагон

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