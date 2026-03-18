Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды

Эдриан Ньюи хочет сложить обязанности с себя.
Сегодня, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Астон Мартин вскоре может получить нового руководителя команды, пишет PlanetF1.

Напомним, что сейчас эту должность занимает Эдриан Ньюи. Однако инженер принял ее вынужденно, так как не хотел отвлекаться от работы над болидом.

А теперь, когда ситуация стала критическая, Астон Мартин срочно ищет специалиста, который снимет с Ньюи организаторские задачи.

Команда уже обратились к Джанпьеро Ламбьязе, Маттиа Бинотто и Джонатону Уитли. Первые двое ответили отказом, Уитли же готов рассмотреть возвращение в Великобританию.

Однако Астон Мартин предпочел бы нанять экс-руководителя Макларен Андреаса Зайндля, так как тот сможет сразу приступить к своим обязанностям.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин угрожает отстранение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

