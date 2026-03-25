iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо пропустит первую практику в Сузуке. В чем причина?

Объяснили, почему испанский пилот пропустит практику в Японии.
Сегодня, 13:17       Автор: Валентина Чорноштан
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

На этой неделе, с пятницы, 27 по 29 марта, пройдет Гран-при Японии, в котором пилот Астон Мартин не примет участия в первой практике.

Фернандо Алонсо пропустит её, и вместо испанского пилота сессию проведёт резервный пилот Джек Кроуфорд.

Причиной такого решения является регламент ФИА: команды обязаны предоставить несколько практик пилотам, которые подпадают под определение новичков.

Добавим, что одной из причин, почему Астон Мартин решила дать шанс новичку в самом начале сезона Формулы-1, является то, что Фернандо Алонсо в ближайшие дни станет отцом.

К слову, пилот Ред Булл рассчитывает на прогресс своей команды к Гран-при Японии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK