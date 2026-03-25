Пилот Ред Булл рассчитывает на прогресс своей команды к Гран-при Японии

Пилот Ред Булл Изак Аджар перед предстоящим Гран-при Японии поделился информацией об улучшении работы болида.

Понятно, что сейчас нас не устраивает положение Ред Булл. При этом я понимаю, что все ребята так же недовольны, как и я, и делают всё возможное. Разумеется, мы хотим стать лучше. И я надеюсь, что Ред Булл станет немного быстрее уже на Гран-при Японии.

Также он рассказал, как апрельская пауза может повлиять на работу болида "красных быков".

"После Гран-при Японии у команды появится ещё пара свободных недель, чтобы поработать над улучшением скорости болида. Однако то же самое можно сказать и про все остальные команды, разве нет?", - цитирует француза F1i.

К слову, перед Гран-при Японии, который состоится с 27 по 29 марта, лидер зачёта обновил дизайн болида.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!