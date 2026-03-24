Мерседес обновил дизайн болида перед Гран-при Японии
Команда Формулы 1 подготовила специальную ливрею к предстоящему этапу.
Мерседес презентовал обновленный дизайн своего болида.
Со специальной ливреей команда Формулы 1 выступит на ближайшем третьем этапе чемпионата - Гран-при Японии.
Основные изменения коснулись передней части машины, в частности переднего антикрыла. Обновленный дизайн был разработан командой в сотрудничестве с брендом Y-3, а на его создание вдохновили японская культура и мифология.
"Выпустим зверя на волю в эти выходные в Судзуке", - говорится в заявлении команды.
Напомним, что Гран-при Японии пройдет с 27 по 29 марта.
