Мерседес обновил дизайн болида перед Гран-при Японии

Команда Формулы 1 подготовила специальную ливрею к предстоящему этапу.
Сегодня, 21:55       Автор: Игорь Мищук
Мерседес показал обновленный дизайн болида / instagram.com/mercedesamgf1
Мерседес презентовал обновленный дизайн своего болида.

Со специальной ливреей команда Формулы 1 выступит на ближайшем третьем этапе чемпионата - Гран-при Японии.

Основные изменения коснулись передней части машины, в частности переднего антикрыла. Обновленный дизайн был разработан командой в сотрудничестве с брендом Y-3, а на его создание вдохновили японская культура и мифология.

"Выпустим зверя на волю в эти выходные в Судзуке", - говорится в заявлении команды.

Напомним, что Гран-при Японии пройдет с 27 по 29 марта.

