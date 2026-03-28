Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии

Опередил своего напарника на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд.
Сегодня, 10:31       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли / Getty Images
Кими Антонелли / Getty Images

В субботу, 28 марта, прошли третья практика и квалификация к воскресной гонке, которая состоится в Японии.

Сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при стал пилот Мерседеса Кими Антонелли, он во второй раз подряд завоевал поул. На втором месте оказался его напарник Джордж Расселл, а на третьем пилот Макларена Оскар Пиастри.

Я очень доволен квалификацией. Хорошая, чистая сессия. Я отлично чувствовал себя за рулём болида, мне удавалось прибавлять с каждым кругом.

"Досадно, что последний круг получился неудачным, потому что в 11-м повороте возникла блокировка колёс. Но в целом всё прошло хорошо. Я очень доволен квалификацией", - сказал Антонелли.

Формула 1
