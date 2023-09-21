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Гран-при Японии: расписание и результаты

В Судзуке пройдет семнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 17:40
Гран-при Японии / Getty Images
Гран-при Японии / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Впервые Гран-при Японии состоялся в 1963 году, но в календарь Формулы 1 он попал лишь в 1976 году. Дебютный заезд выиграл Марио Андретти за рулем Лотус-Форд.

В 1976 и 1977 годах Гран-при проводился на трассе Фудзи, после чего он переехал в Судзуку. Лишь в 2007 и 2008 годах гонка временно вернулась на Фудзи.

С 1978 по 1986 год Гран-при не проводился, а в 2020 и 2021 годах он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Конфигурация трассы Судзука
Конфигурация трассы Судзука

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Михаэль Шумахер (6 побед), а рекордсменами среди команд является МакЛарен (9).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 53 круга (307 471 м). Длина одного круга составляет 5807 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Сингапура-2023

Пятница, 22 сентября

  • 05:30 - первая практика
  • 09:00 - вторая практика

Суббота, 23 сентября

  • 05:30 - третья практика
  • 09:00 - квалификация

Воскресенье, 24 сентября

  • 08:00 - Гран-при Японии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Японии

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