ФИА оптимизирует правила квалификации на Гран-при Японии

Снижает лимит энергии для Сузуке.
Сегодня, 10:04       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Японии / Getty Images

На этой неделе пройдет Гран-при Японии. Первая практика состоится в пятницу, 27 марта, в 04:30 по киевскому времени.

ФИА внесла изменения в правила перед этапом в Сузуке, они хотят дать пилотам возможность сильнее атаковать в рамках сессии.

Таким образом планируется уменьшить частоту проявления суперклиппинга - ситуации, когда мотор теряет мощность на прямой для сбора энергии, снизив лимит собираемой энергии с 9 до 8 мегаджоулей.

Также ФИА продолжает внедрять новые подходы к управлению энергией, сообщает Motorsport.

К слову, Алонсо пропустит первую практику в Сузуке. В чем причина?

Шульга набрал первые очки в НБА

