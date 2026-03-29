Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, за ним пилоты Макларена и Феррари

Пиастри и Леклер на подиуме в Сузуке.
Сегодня, 10:06       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Японии-2026 / Getty Images

Пилот Мерседес Кими Антонелли, стартовавший с поула, смог сохранить первое место до клетчатого флага. Добавим, что победа стала для итальянца второй подряд.

С самого старта Антонелли проиграл позиции, и на первых десяти кругах лидерами гонки были Оскар Пиастри и Шарль Леклер. Однако после появления машины безопасности пилот Мерседес вернул себе лидерство.

Пилот Хаас Оливер Бермэн попал в аварию: британец потерял контроль над болидом и врезался в барьеры. Этот инцидент произошел на 22-м круге.

Во время нахождения машины безопасности на трассе началась череда пит-стопов, в ходе которой победитель Гран-при Японии вновь выиграл позицию. Тем временем Оскар Пиастри, который до 22-го круга был первым, потерял её и ему пришлось бороться за второе место. Также позиции потерял напарник Кими - Джордж Рассел, который совершил пит-стоп перед выездом машины безопасности.

Пилоты Феррари, как обычно, третий Гран-при подряд боролись за позиции. На этот раз выиграл её Шарль Леклер, обогнав Хэмилтона и заняв третье место.

Позже семикратный чемпион уступил место Джорджу Расселу, и до конца гонки шла борьба за третью позицию между пилотами Феррари и Мерседес. В итоге Леклер сумел сохранить своё место на подиуме.

 

Статьи по теме

Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии
Гран-при Японии: Антонелли выиграл второй поул подряд, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й Гран-при Японии: Антонелли выиграл второй поул подряд, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Расселл: Сузука станет проверкой для нового регламента Расселл: Сузука станет проверкой для нового регламента
ФИА оптимизирует правила квалификации на Гран-при Японии ФИА оптимизирует правила квалификации на Гран-при Японии

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
Барселона готова предложить своему 37-летнему форварду однолетний контракт
Михайлюк вернулся после паузы и блеснул на площадке
НХЛ: Юта забросила 6 шайб Лос-Анджелесу, Питтсбург уступил Далласу
НБА: Детройт разгромил Миннесоту, Милуоки проиграл Сан-Антонио
Джейк Пол замахнулся на бой с гегемоном супертяжёлого дивизиона
Англия лишилась восьми футболистов после товарищеского матча
Мозес Итаума досрочно победил Франклина
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
Кроуфорд ответил, может ли вернуться в ринг
