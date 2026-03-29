Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, за ним пилоты Макларена и Феррари

Пиастри и Леклер на подиуме в Сузуке.

Пилот Мерседес Кими Антонелли, стартовавший с поула, смог сохранить первое место до клетчатого флага. Добавим, что победа стала для итальянца второй подряд.

С самого старта Антонелли проиграл позиции, и на первых десяти кругах лидерами гонки были Оскар Пиастри и Шарль Леклер. Однако после появления машины безопасности пилот Мерседес вернул себе лидерство.

Пилот Хаас Оливер Бермэн попал в аварию: британец потерял контроль над болидом и врезался в барьеры. Этот инцидент произошел на 22-м круге.

Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Во время нахождения машины безопасности на трассе началась череда пит-стопов, в ходе которой победитель Гран-при Японии вновь выиграл позицию. Тем временем Оскар Пиастри, который до 22-го круга был первым, потерял её и ему пришлось бороться за второе место. Также позиции потерял напарник Кими - Джордж Рассел, который совершил пит-стоп перед выездом машины безопасности.

Пилоты Феррари, как обычно, третий Гран-при подряд боролись за позиции. На этот раз выиграл её Шарль Леклер, обогнав Хэмилтона и заняв третье место.

Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Позже семикратный чемпион уступил место Джорджу Расселу, и до конца гонки шла борьба за третью позицию между пилотами Феррари и Мерседес. В итоге Леклер сумел сохранить своё место на подиуме.

