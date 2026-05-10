iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Альварес хочет сменить клуб летом

Форвард уже сообщил об этом своему окружению.
Сегодня, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Нападающий Атлетико Хулиан Альварес может покинуть команду, пишет Cadena SER.

По информации издания, футболист заявил своему окружению, что хочет уехать из Мадрида.

Агенты игрока уже провели переговоры с несколькими клубами, включая Барселону, Арсенал и ПСЖ.

Каталонцы наиболее желаемым вариант, однако Атлетико потребует не менее 100 млн евро за форварда. Арсенал - наиболее маловероятный, так как Альварес не хочет возвращаться в АПЛ.

С ПСЖ также были контакты, однако стоит отметить, что ни один из перечисленных клубов не связывался с Атлетико.

Ранее также сообщалось, что лидер Атлетика получил травму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хулиан Альварес

Статьи по теме

Стал известен характер травмы Альвареса Стал известен характер травмы Альвареса
Барселона пытается выкупить форварда Атлетико Барселона пытается выкупить форварда Атлетико
ПСЖ сделал запрос о трансфере аргентинскому нападающему ПСЖ сделал запрос о трансфере аргентинскому нападающему
Барселона нашла бюджетную альтернативу Альваресу Барселона нашла бюджетную альтернативу Альваресу

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Барселона - Реал Мадрид, Забарный против Бреста
просмотров
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Европа20:33
Арсенал в самой концовке вырвал победу у Вест Хэма
Европа19:45
Альварес хочет сменить клуб летом
Европа19:20
Комо впервые в истории сыграет в еврокубках
ЧМ-202618:55
Лидер Атлетика получил травму накануне ЧМ-2026
Европа18:05
Эвертон с Миколенко потерял очки с Кристал Пэлас
Украина17:20
Шахтер уверенно разгромил аутсайдера чемпионата, оформив чемпионство
Водные16:30
Лузан с мировым рекордом взяла золото Кубка мира
Теннис16:15
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
Европа14:51
Моуринью ответил на слухи о Реале
Бокс14:30
Уоррен намекнул на реванш Дюбуа и Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK