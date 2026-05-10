Альварес хочет сменить клуб летом

Форвард уже сообщил об этом своему окружению.

Нападающий Атлетико Хулиан Альварес может покинуть команду, пишет Cadena SER.

По информации издания, футболист заявил своему окружению, что хочет уехать из Мадрида.

Агенты игрока уже провели переговоры с несколькими клубами, включая Барселону, Арсенал и ПСЖ.

Каталонцы наиболее желаемым вариант, однако Атлетико потребует не менее 100 млн евро за форварда. Арсенал - наиболее маловероятный, так как Альварес не хочет возвращаться в АПЛ.

С ПСЖ также были контакты, однако стоит отметить, что ни один из перечисленных клубов не связывался с Атлетико.

Ранее также сообщалось, что лидер Атлетика получил травму.

