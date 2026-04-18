Барселона нашла бюджетную альтернативу Альваресу

Рассматривает Мурики как запасной вариант на позицию форварда.

Барселона нашла игрока, которого подпишет, если ей не удастся договориться о переходе форварда Атлетико Хулиана Альвареса.

Как пишет Diario Sport, в случае неудачи с аргентинцем каталонцы переключатся на 31-летнего игрока Мальорки Ведата Мурики. К слову, в контракте нападающего есть пункт об отступных в размере 40 млн евро.

Отмечается, что косовар является вторым лучшим бомбардиром чемпионата Испании, у игрока в активе 21 гол в 30 турах.

На данный момент Барса не связывалась ни с игроком, ни с клубом касательно трансфера, поскольку пока надеется на переход Альвареса в состав "блаугранас".

