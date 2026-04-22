Флик - о планах в Барселоне: "Это будет последний..."

Признался, что "сине-гранатовая" команда может стать его последним клубом.

На пресс-конференции перед матчем Барселона – Сельта, главный тренер каталонской команды рассказал, как видит своё ближайшее будущее в тренерской карьере.

Ханс Флик заявил, что хочет продлить контракт с клубом, ведь он прекрасно себя чувствует внутри команды. Также немецкий специалист рассказал, когда он планирует завершить работу тренера.

"Мне нравилось работать и в сборной Германии, и в Баварии... Но здесь я чувствую, что меня окружает всё самое лучшее. Я очень счастлив, глядя на всё это, на свою карьеру и свою семью. В раздевалке царит фантастическая атмосфера", - приводит слова тренера Marca.

Лига чемпионов - это мотивация. Это мечта клуба и болельщиков. Мы должны держаться вместе и пытаться снова и снова — надеюсь, это произойдёт очень скоро. Я планирую продлить контракт. Я совершенно честен. Это будет последний этап моей карьеры.

