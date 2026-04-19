Агент ветерана Барселоны обсудил его переход Ювентус

Сделка Левандовски может решиться в ближайшие дни.
Сегодня, 14:27       Автор: Валентина Чорноштан
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Как сообщает популярный источник La Gazzetta dello Sport, переход Роберта Левандовски может быть определён в ближайшие дни.

По имеющейся информации, в субботу агент польского форварда прибыл в Турин, чтобы обсудить с представителями Ювентуса переход его клиента.

Отмечается, что договор между Робертом и Барселоной заканчивается по окончании этого сезона. Тем временем старая сеньора пытается прояснить ситуацию вокруг Душана Влаховича, у которого также заканчивается контракт с командой летом 2026 года.

Добавим, что ранее серб сообщал о своём желании играть за Барселону, и уход Левандовски может повлиять на решение Влаховича присоединиться к каталонцам.

К слову, Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
