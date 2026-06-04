Роуч и Сепеда поборются за вакантный титул WBC в легком весе

Поединок запланирован на начало августа в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион мира во втором полулегком весе Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с Уильямом Сепедой (33-1, 27 КО).

Поединок американского и мексиканского боксеров станет главным событием вечера бокса, который состоится 1 августа на арене The Theater at Virgin Hotels в американском Лас-Вегасе, сообщает The Ring.

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Свой последний бой Роуч провел в декабре прошлого года, когда свел вничью поединок за временный титул WBC в первом полусреднем весе против Исаака Круса.

Сепеда предыдущий раз выходил в ринг в июле 2025 года, уступив единогласным решением судей Шакуру Стивенсону, который тогда владел титулом WBC в легком весе.

Ранее сообщалось, что Александр Усик сохранил вторую строчку в рейтинге P4P от ESPN.

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