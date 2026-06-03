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Промоутер Джошуа очертил сроки проведения боя с Фьюри

Британские экс-чемпионы должны встретиться в ринге под конец этого года.
Сегодня, 14:25       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), поделился подробностями организации боя против еще одного экс-чемпиона Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО).

По словам представителя британского боксера, его клиент должен будет встретиться в ринге с соотечественником в середине ноября.

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"Решение примет его превосходительство Турки Аль аш-Шейх. Нам сообщили, что бой состоится в середине ноября. Думаю, что фаворитами на проведение этого вечера бокса являются Великобритания и США, но окончательное решение остается за ним.

Мы пока сосредоточимся на текущей задаче с Кристианом Пренгой. После этого уже будем ждать дату и место проведения боя", - сказал Хирн в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде против албанца Кристиана Пренги. Фьюри также планирует устроить промежуточный поединок.

Ранее Джошуа рассказал, что ему дали тренировки с командой Александра Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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