Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги

Португалец, который сумел выиграть Примеру с рекордным количеством очков, может вернуться в Мадрид.
Сегодня, 11:26       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images

Текущий тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа может покинуть пост наставника испанской команды после неудач в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Как пишет Record, одним из главных кандидатов на должность тренера является Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с 2010 по 2013 год. За это время португалец сумел выиграть чемпионат Испании с рекордным количеством очков, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Отмечается, что руководство хотело пригласить Юргена Клоппа, однако они хотят, чтобы немецкий наставник первый проявил интерес к работе в Реале.

Ожидается, что на следующей неделе "сливочная" команда примет решение касательно выбора нового тренера на следующий сезон.

Тем временем Ювентус и другие европейские клубы следят за перспективным игроком Барселоны.

Статьи по теме

Реал готов рассмотреть кандидатуру Клоппа, но при одном условии Реал готов рассмотреть кандидатуру Клоппа, но при одном условии
В окружении Камавинга ответили на слухи об уходе из Реала В окружении Камавинга ответили на слухи об уходе из Реала
Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов
После поражения от Баварии Перес посетил раздевалку команды После поражения от Баварии Перес посетил раздевалку команды

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Лиона Яремчука, Миколенко - против Ливерпуля, Ман Сити - Арсенал
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Европа11:51
Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Европа11:26
Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги
Формула 110:52
Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
НБА10:23
Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение
Европа09:53
Ювентус и европейские клубы следят за Бардагжи
НХЛ09:27
Кубок Стэнли: Питтсбург уступил Филадельфии
НХЛ09:22
Кубок Стэнли: Каролина победила Оттаву, Даллас пропустил 6 голов от Миннесоты
НБА08:55
Плей-офф НБА: Кливленд открыл счет в серии первого раунда с Торонто
НБА08:50
НБА Плей-офф: Лейкерс обыграли Хьюстон, Миннесота проиграла Денверу
Европа08:20
Реал Сосьедад взял Кубок Испании
