Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги

Португалец, который сумел выиграть Примеру с рекордным количеством очков, может вернуться в Мадрид.

Текущий тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа может покинуть пост наставника испанской команды после неудач в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Как пишет Record, одним из главных кандидатов на должность тренера является Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с 2010 по 2013 год. За это время португалец сумел выиграть чемпионат Испании с рекордным количеством очков, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Отмечается, что руководство хотело пригласить Юргена Клоппа, однако они хотят, чтобы немецкий наставник первый проявил интерес к работе в Реале.

Ожидается, что на следующей неделе "сливочная" команда примет решение касательно выбора нового тренера на следующий сезон.

