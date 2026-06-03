Известно, выйдет ли Ямаль на первый матч Испании на ЧМ-2026

Де ла Фуэнте раскрыл сыграет ли Ламин против Кабо-Верде.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, сможет ли Ламин Ямаль восстановиться к старту чемпионата мира.

Напомним, что первая игра "красной фурии" запланирована на 15 июня против Кабо-Верде.

Мы уверены, что Ламин будет готов к 15-му числу. Если так пойдёт и дальше, он, возможно, будет готов, но это не гарантирует, что он сыграет. Будем оценивать ситуацию по мере её развития.

Добавим, что у звезды Барселоны повреждение подколенного сухожилия, которое он получил при исполнении пенальти в матче чемпионата Испании с Сельтой 22 апреля.

К слову, Милан установил ценник за скандального вингера.

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