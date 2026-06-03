"Полагался на ударную мощь": Фьюри объяснил, почему Джошуа проигрывал раньше

Популярный тренер Питер Фьюри прокомментировал текущую форму Энтони Джошуа.

По его словам, ключ к успеху в таких боях - умение снять давление и не перегружать себя ожиданиями. Фьюри считает, что Джошуа обладает всеми физическими данными, но иногда слишком зацикливается на нокауте, из-за чего теряет в качестве бокса.

Также тренер отметил, что видит прогресс в подготовке британского чемпиона.

"Думаю, что это будет идеальный кемп для него. Смотрите, он перепробовал всё. Метался туда-сюда в поисках. Думаю, что сейчас он нашёл ту самую команду мирового уровня, которая не просто знает своё дело, а знает его очень-очень хорошо. Думаю, что это и есть тот кусочек пазла, которого ему ранее не хватало", - сказал тренер в интервью TalkSport Boxing.

К слову, промоутер Джошуа очертил сроки проведения боя с Фьюри.

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