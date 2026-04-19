Ювентус и европейские клубы следят за Бардагжи

Барселона во главе со Фликом пока против аренды.
Сегодня, 09:53       Автор: Валентина Чорноштан
Руни Бардагжи / Getty Images

Перспективный вингер Барселоны Руни Бардагжи может начать выступления в Серии А с нового сезона, сообщает Mundo Deportivo.

На шведского игрока нацелились сразу несколько топ-клубов, а именно: Монако, Порту, Бетис, однако наибольший интерес к трансферу проявляет Ювентус.

Сам 20-летний игрок может принять решение летом перейти в туринский клуб в рамках аренды, чтобы получать больше игровой практики.

Однако руководство каталонской команды вместе с Ханси Фликом против продажи вингера, даже в формате аренды. Добавим, что в этом сезоне Руни забил 1 гол и отдал 1 ассист в 16 матчах Ла Лиги.

Статьи по теме

Барселона нашла бюджетную альтернативу Альваресу Барселона нашла бюджетную альтернативу Альваресу
Барселона подала официальное жалобу в УЕФА Барселона подала официальное жалобу в УЕФА
Лапорта звонил Чеферину из-за судейства матчей Барселоны с Атлетико Лапорта звонил Чеферину из-за судейства матчей Барселоны с Атлетико
Барселона активизировала переговоры по Бастони Барселона активизировала переговоры по Бастони

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

