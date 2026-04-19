Ювентус и европейские клубы следят за Бардагжи

Барселона во главе со Фликом пока против аренды.

Перспективный вингер Барселоны Руни Бардагжи может начать выступления в Серии А с нового сезона, сообщает Mundo Deportivo.

На шведского игрока нацелились сразу несколько топ-клубов, а именно: Монако, Порту, Бетис, однако наибольший интерес к трансферу проявляет Ювентус.

Сам 20-летний игрок может принять решение летом перейти в туринский клуб в рамках аренды, чтобы получать больше игровой практики.

Однако руководство каталонской команды вместе с Ханси Фликом против продажи вингера, даже в формате аренды. Добавим, что в этом сезоне Руни забил 1 гол и отдал 1 ассист в 16 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!