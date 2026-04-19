Реал Сосьедад взял Кубок Испании

Обыграли мадридский Атлетико в серии пенальти.
Сегодня, 08:20       Автор: Валентина Чорноштан
Реал Сосьедад / Getty Images

Накануне прошёл финал Кубка Испании, в котором встретились Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид. Трофей взяли подопечные Пеллегрино Матараццо.

В матче счёт был открыт уже на 1-й минуте, отличился Андер Барренечеа. Однако на 18-й минуте "матрасники" смогли сравнять счёт, но Сосьедад сумел снова выйти вперёд: Микель Ойарсабаль реализовал пенальти в конце первого тайма.

Во втором тайме Хулиан Альварес сравнял счёт, тем самым переведя игру в экстра-таймы, в которых команды не смогли отличиться голами, и матч перешёл в серию пенальти.

Голкипер Реала Унаи Марреро отбил удары Александра Серлота и Хулиана Альвареса с точки, и в серии пенальти счёт составил 4:3 - победа Сосьедада. В последний раз они побеждали в Кубке Испании в сезоне 2019/20.

К слову, Шахтёр побил несколько клубных рекордов в еврокубковом сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Кубок Испании Реал Сосьедад

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
