Шахтер побил несколько клубных рекордов в еврокубковом сезоне

Обновил исторические достижения после выхода в полуфинал Лиги конференций.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Донецкий Шахтер, которому удалось пробиться в полуфинал Лиги конференций, установил несколько достижений в течение этого сезона.

Украинская команда победила АЗ в рамках 1/4 финала со счетом 5:2 по сумме двух поединков, благодаря чему "горняки" смогли превзойти свой рекорд по результативности.

В сезоне-2008/09 команда забила 30 голов в еврокубках, сейчас же Шахтер отличился 33 мячами, передает пресс-служба "дончан".

Также подопечные Арды Турана проведут 19-й и 20-й поединки на международной арене, что также является рекордом. Ранее рекордным показателем были 18 матчей - тогда Шахтер проиграл в полуфинале Лиги Европы Севилье в сезоне 2015/16.

Добавим, что тренер Кристал Пэлас уже успел высказаться о противостоянии с Шахтером.

