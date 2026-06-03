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Плей-офф НХЛ: Вегас совершил камбек против Каролины и повел в финальной серии

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Вегас обыграл Каролину / Getty Images
Вегас обыграл Каролину / Getty Images

В ночь на среду, 3 июня, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого стартовала финальная серия Кубка Стэнли.

В первом поединке Вегас в гостях в игре с девятью шайбами одолел Каролину и повел в решающем противостоянии 1-0.

По ходу матча Харрикейнс имели преимущество в две шайбы, однако Голден Найтс сумели отыграться и затем уже вели 3:2 и 4:3. А при счете 4:4 победную для Вегаса шайбу забросил Томаш Гертл.

Результат матча плей-офф НХЛ за 2 июня

Каролина – Вегас – 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Элерс (Чэтфилд, Слэвин), 2:0 – 12 Элерс (Чэтфилд), 2:1 – 13 Теодор (Смит, Макнэбб), 2:2 – 21 Барбашев (Макнэбб, Айкел), 2:3 – 24 Карлссон (Хауден, Марнер), 3:3 – 32 Дж.Стаал (Миллер), 3:4 – 41 Хауден (Макнэбб, Теодор), 4:4 – 51 Гостисбеер, 4:5 – 56 Гертл (Теодор, Сиссонс)

Счет в серии: 0-1

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