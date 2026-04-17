"Будем готовы": Тренер Кристал Пэлас высказался о противостоянии с Шахтером

Наставник английской команды оценил будущего соперника по полуфиналу Лиги конференций.
Сегодня, 20:57       Автор: Игорь Мищук
Оливер Гласнер / Getty Images

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер поделился ожиданиями от встречи с Шахтером в полуфинале Лиги конференций.

Накануне английская команда вышла победителем из четвертьфинального противостояния с Фиорентиной (3:0, 1:2) и теперь поборется с "горняками" за место в финале турнира.

"Честно говоря, я еще не изучал их подробно, но видел их стартовый состав против АЗ. Они начали матч с шестью бразильцами и пятью украинцами, а в предыдущей игре было семь бразильцев и четыре украинца, поэтому я ожидаю очень техничную команду.

У нас уже есть опыт матчей против украинских клубов, потому что мы играли с киевским Динамо на стадии лиги. Теперь у нас есть две недели, чтобы подготовиться, должным образом их проанализировать, и мы будем готовы, когда придет время", - приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что полуфинальные матчи Лиги конференций будут сыграны 30 апреля и 7 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Кристал Пэлас Оливер Гласнер

