Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций

"Горняки" за место в финале поборются с фаворитом турнира Кристал Пэлас.
Вчера, 23:59       Автор: Игорь Мищук
Кристал Пэлас / Getty Images
Кристал Пэлас / Getty Images

Шахтер успешно преодолел стадию четвертьфинала Лиги конференций, одержав победу с общим счетом 5:2 в двухматчевом противостоянии с нидерландским АЗ (3:0, 2:2).

Теперь в полуфинале еврокубка "горняки" должны будут встретиться с английским Кристал Пэлас, который считается фаворитом всего турнира.

"Орлы" в своем ответном матче четвертьфинала уступили 1:2 в гостях Фиорентине, однако благодаря домашней разгромной победе 3:0 в первом поединке вышли в полуфинал.

Полуфинальные матчи Лиги конференций будут сыграны 30 апреля и 7 мая. Первый поединок будет для Шахтера номинально домашним, а ответный матч состоится в Англии.

