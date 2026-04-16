Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций
Шахтер успешно преодолел стадию четвертьфинала Лиги конференций, одержав победу с общим счетом 5:2 в двухматчевом противостоянии с нидерландским АЗ (3:0, 2:2).
Теперь в полуфинале еврокубка "горняки" должны будут встретиться с английским Кристал Пэлас, который считается фаворитом всего турнира.
"Орлы" в своем ответном матче четвертьфинала уступили 1:2 в гостях Фиорентине, однако благодаря домашней разгромной победе 3:0 в первом поединке вышли в полуфинал.
Полуфинальные матчи Лиги конференций будут сыграны 30 апреля и 7 мая. Первый поединок будет для Шахтера номинально домашним, а ответный матч состоится в Англии.
