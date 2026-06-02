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Футбол

Аргентинский гранд хочет вернуть двух талантов на родину

Ривер Плейт попробует попдисать Мастантуоно и Эчеверри.
Сегодня, 22:10       Автор: Андрей Безуглый
Франко Мастантуоно / Getty Images
Франко Мастантуоно / Getty Images

Ривер Плейт намерен вернуть в Аргентину двух талантов, пишет Хуан Патрисио Балби.

Гранд намерен попробовать оформить сделки по Франко Мастантуоно и Клаудио Эчеверри.

Сложнее всего будет с Мастантуоно, который хорошо проявил себя в Мадриде. Тем не менее Ривер Плейт намерен попробовать хотя бы арендовать игрока.

Эчеверри же так и смог пробиться в основу Манчестер Сити, потому здесь "горожане" даже могут рассмотреть трансфе.

Пока Ривер Плейт просто связался с обоми клубами касательно возможноых сделок по этим игрокам.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Жироны уже нашел себе новый клуб.

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