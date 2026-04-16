Шахтер сыграл с АЗ вничью и прошел в полуфинал

В четверг, 16 апреля, АЗ и Шахтер сошлись в ответном матче Лиги конференций. Первый матч, напомним, "горняки" выиграли со счетом 3:0.

В первом тайме Шахтер никуда не спешил и спокойно владел преимуществом. Исаке Силва мог бы усложнить ситуацию сопернику, но не попал в створ. АЗ также ответил своим моментом и команды ушли на перерыв.

А во втором тайме Шахтеру хватило чуть более 10 минут, чтобы открыть счет, гол на свой счет записал Алиссон. Однако вскоре АЗ сравнял счет и подарил себе небольшую надежду, а вскоре сумел выйти вперед.

Однако сразу "горняки" ответили Мейреллиша, который установил окончательный счет матча - 2:2. Шахтер по сумме двух матчей проходит в полуфинал Лиги конференций.

АЗ - Шахтер 2:2

Голы: Дженсен, 73, Шин, 80 - Алиссон, 58, Мейреллиш, 83

