Шахтер сыграл с АЗ вничью и прошел в полуфинал

Команда Турана провела неплохой матч.
Вчера, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер / Getty Images
В четверг, 16 апреля, АЗ и Шахтер сошлись в ответном матче Лиги конференций. Первый матч, напомним, "горняки" выиграли со счетом 3:0.

В первом тайме Шахтер никуда не спешил и спокойно владел преимуществом. Исаке Силва мог бы усложнить ситуацию сопернику, но не попал в створ. АЗ также ответил своим моментом и команды ушли на перерыв.

А во втором тайме Шахтеру хватило чуть более 10 минут, чтобы открыть счет, гол на свой счет записал Алиссон. Однако вскоре АЗ сравнял счет и подарил себе небольшую надежду, а вскоре сумел выйти вперед.

Однако сразу "горняки" ответили Мейреллиша, который установил окончательный счет матча - 2:2. Шахтер по сумме двух матчей проходит в полуфинал Лиги конференций.

АЗ - Шахтер 2:2
Голы: Дженсен, 73, Шин, 80 - Алиссон, 58, Мейреллиш, 83

Статьи по теме

Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер назвал стартовый состав на ответный матч с АЗ Шахтер назвал стартовый состав на ответный матч с АЗ
Арда Туран обозначил главную цель перед матчем с АЗ Арда Туран обозначил главную цель перед матчем с АЗ

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

Последние новости

Лига конференций00:25
Лига конференций: Шахтер встретится с Кристал Пэлас в полуфинале, Райо Вальекано сыграет со Страсбуром
Лига Европы00:15
Лига Европы: Фрайбург и Брага преодолели стадию 1/4 финала, английское противостояние в полуфинале
Вчера, 23:59
Лига конференций23:59
Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций
Формула 123:40
Херберт озвучил вероятный карьерный путь Ферстаппена
Европа23:28
Бенфика рассматривает вариант продажи Судакова
Теннис23:00
Олейникова выбыла с турнира в Руане
Лига конференций22:30
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Европа22:25
В Реале определились с судьбой Арбелоа
Бокс21:52
Усик дал совет Джошуа по поводу подготовки к бою с Фьюри
Лига конференций21:45
Шахтер сыграл с АЗ вничью и прошел в полуфинал
