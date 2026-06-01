Серебряный призер Евро-2016 завершил карьеру

Андре-Пьер Жиньяк попрощался с футболом.
Сегодня, 10:25       Автор: Андрей Безуглый
Андре-Пьер Жиньяк / Getty Images
Нападающий Тигрес Андре-Пьер Жиньяк завершил профессиональную карьеру.

40-летний форвард решил попрощаться с футболом по окончании текущего сезона.

В Европе Жиньяк наиболее известен по выступлениям за Марсель, за который провел 188 матчей, забив 77 голов.

В 2015 году француз решил перейти в мексиканский Тигрес, где и провел последующие сезоны. На счету Жиньяка 445 матчей и 222 гола.

В составе Тигрес форвард пять раз выиграл чемпионат Мексики и один раз Кубок КОНКАКАФ. 

Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
