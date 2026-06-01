iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус в третий раз попробует подписать форварда сборной Франции

В Турине верят в Рандаля Коло Муани.
Сегодня, 07:54       Автор: Андрей Безуглый
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Ювентус снова следит за Рандалем Коло Муани, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что французский форвард играл в Турине в аренде, забив десять мячей в двадцати матчах.

Однако Ювентусу не удалось договориться о выкупе футболиста ни зимой, ни летом, и он уехал в Тоттенхэм.

В Лондоне у Коло Муани статистика сильно просела. За весь сезон француз отличился лишь девятью результативными действиями в 42-х матчах.

Тем не менее в Ювентусе все еще верят в потенциал форварда и готовы начать новый раунд переговоров с ПСЖ.

Ранее также Ливерпуль отпустил защитника свободным агентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рандаль Коло Муани

Статьи по теме

Ювентус близок к возвращению нападающего ПСЖ Ювентус близок к возвращению нападающего ПСЖ
Ньюкасл определил следующую цель после провала с Шешко Ньюкасл определил следующую цель после провала с Шешко
МЮ и Тоттенхэм готовы перехватить цель Ювентуса МЮ и Тоттенхэм готовы перехватить цель Ювентуса
Ювентус готовится вернуть вице-чемпиона мира Ювентус готовится вернуть вице-чемпиона мира

Видео

Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча
Победный дебют: Украина обыграла Польшу в первом поединке Мальдеры - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: матчи последнего тура Першой лиги
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

ЧМ-202611:45
Месси получил травму накануне ЧМ-2026
Европа11:00
Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших игроков Чемпионшипа
Футбол10:25
Серебряный призер Евро-2016 завершил карьеру
Европа09:44
Вингер сборной Украины может сменить клуб
Киберспорт08:50
NaVi пробились в финал квалификации Esports World Cup 2026
Европа08:25
ПСЖ готовит еще один трансфер из Борнмута
Европа07:54
Ювентус в третий раз попробует подписать форварда сборной Франции
Европа07:22
Футбол сегодня: матчи последнего тура Першой лиги
Европа и мир01:00
Чемпионат мира по хоккею-2026: Финляндия победила в финале Швейцарию, Норвегия обыграла Канаду в матче за бронзу
Европа и мир00:50
Финляндия выиграла ЧМ-2026 по хоккею, одолев в финале Швейцарию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK