Ювентус в третий раз попробует подписать форварда сборной Франции

В Турине верят в Рандаля Коло Муани.

Ювентус снова следит за Рандалем Коло Муани, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что французский форвард играл в Турине в аренде, забив десять мячей в двадцати матчах.

Однако Ювентусу не удалось договориться о выкупе футболиста ни зимой, ни летом, и он уехал в Тоттенхэм.

В Лондоне у Коло Муани статистика сильно просела. За весь сезон француз отличился лишь девятью результативными действиями в 42-х матчах.

Тем не менее в Ювентусе все еще верят в потенциал форварда и готовы начать новый раунд переговоров с ПСЖ.

