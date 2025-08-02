МЮ и Тоттенхэм готовы перехватить цель Ювентуса

Ряд клубов сразится за вице-чемпиона мира.

Форвард французского Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани заинтересовал английские клубы. Лондонский Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл присоединились к гонке за нападающим, сообщает Foot Mercato.

Француз вернулся в лагерь ПСЖ. Впрочем, он вряд ли останется в команде Луиса Энрике после полугодовой аренды в туринском Ювентусе. Именно "Старая синьора" до недавнего времени была главным претендентом на Коло Муани.

Во второй половине сезона 2024/25 форвард сыграл 22 поединка во всех турнирах, в которых оформил 10 голов. Юве предложил ПСЖ пролонгацию аренды Коло Муани с опцией выкупа. Сумма сделки может составить 40–45 млн евро.

Тем временем украинец Илья Забарный переходит в ПСЖ из английского Борнмута.

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