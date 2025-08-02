Завершено и подтверждено: инсайдер отправил Забарного в ПСЖ

В саге с переходом украинца наступила развязка.

Английский Борнмут согласился продать защитника Илью Забарного. Украинец переходит во французский Пари Сен-Жермен, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Стороны пришли к соглашению по всем пунктам договора. "Вишни" получат за центрбека 68 млн евро. Забарный подпишет контракт до 2030 года. В скором времени о трансфере объявят официально.

Забарный провел в Борнмуте 2,5 сезона. Середняк английской Премьер-лиги зимой 2023-го выкупил защитника за ориентировочно 22,7 млн в евровалюте и процент от последующей продажи. Украинец провел за "вишен" 86 поединков (1 гол).

Тем временем украинец Геннадий Синчук отметился дебютным ассистом в составе Монреаля.

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