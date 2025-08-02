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Футбол

Синчук дебютным ассистом не спас Монреаль от поражения в Кубке лиг

Украинец записал в актив результативное действие.
Сегодня, 09:20       Автор: Антон Федорцив
Геннадий Синчук / Getty Images
Геннадий Синчук / Getty Images

Вингер Геннадий Синчук вышел в старте Монреаля на матч Кубка лиг против мексиканской Толуки. Воспитанник харьковского Металлиста провел на поле 76 минут.

Канадский клуб повел в счете на 20-й минуте – Моралес головой запер замкнул Синчука с углового. Толука перевернула игру всего за несколько минут. Сначала Ангуло классно пробил в ближний угол, а затем Паулиньо исполнил шедевр через себя.

Отыграться Монреаль не смог. Синчук и компания остаются без побед в основное время турнира. Ранее квебекцы только в серии пенальти одолели мексиканский Леон.

Кубок лиг США и Мексики, фаза лиги
Толука – Монреаль – 2:1
Голы: Ангуло, 23, Паулиньо, 26 – Моралес, 20

Тем временем американский Интер Майами подготовил новый контракт для Лионеля Месси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монреаль Геннадий Синчук Толука

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