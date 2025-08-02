Синчук дебютным ассистом не спас Монреаль от поражения в Кубке лиг

Вингер Геннадий Синчук вышел в старте Монреаля на матч Кубка лиг против мексиканской Толуки. Воспитанник харьковского Металлиста провел на поле 76 минут.

Канадский клуб повел в счете на 20-й минуте – Моралес головой запер замкнул Синчука с углового. Толука перевернула игру всего за несколько минут. Сначала Ангуло классно пробил в ближний угол, а затем Паулиньо исполнил шедевр через себя.

Отыграться Монреаль не смог. Синчук и компания остаются без побед в основное время турнира. Ранее квебекцы только в серии пенальти одолели мексиканский Леон.

Кубок лиг США и Мексики, фаза лиги

Толука – Монреаль – 2:1

Голы: Ангуло, 23, Паулиньо, 26 – Моралес, 20

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