iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок Шахтера продолжит карьеру в МЛС

Воспитанник "горняков" пополнил состав Монреаля.
Вчера, 20:55       Автор: Игорь Мищук
Иван Лосенко / CF Montréal
Иван Лосенко / CF Montréal

Полузащитник Шахтера Иван Лосенко продолжит карьеру в канадском Монреале.

"Горняки" на своем официальном сайте сообщили, что 21-летний футболист будет выступать в составе представителя МЛС на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на два года.

Читай также: Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера

Монреаль также уже подтвердил трансфер украинского хавбека, добавив, что клуб будет иметь возможность подписания игрока на постоянной основе после использования опций продления аренды.

Кроме того, Шахтер оставил за собой право обратного выкупа полузащитника за неразглашаемую сумму.

Лосенко является воспитанником академии Шахтера. В составе команды U-19 он выигрывал серебро юношеского чемпионата Украины в 2024 году и провел 16 поединков в Юношеской лиге УЕФА.

В сезоне-2024/25 полузащитник выступал в аренде за Ингулец (19 матчей, два гола), а в первой половине сезона-2025/26 был арендован Кудривкой (13 матчей).

Ранее сообщалось, что Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы монреаль МЛС

Статьи по теме

Французский клуб ведет переговоры с легендой Реала Французский клуб ведет переговоры с легендой Реала
Рома может согласиться на аренду Довбика, предложив его четырем клубам АПЛ Рома может согласиться на аренду Довбика, предложив его четырем клубам АПЛ
Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику
Турецкий гранд поборется с Ювентусом за полузащитника Интера Турецкий гранд поборется с Ювентусом за полузащитника Интера

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко едет к Зинченко Эвертон в гостях у Ноттингема и Арсенал против Астон Виллы
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Нигерия одолела Уганду и выиграла группу, Тунис и Танзания сыграли вничью и вышли в плей-офф
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:38
Европа23:38
Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом
Европа23:10
Зинченко провел юбилейный матч в АПЛ
Бокс22:31
"Уже прошел свой пик": Гвоздик сделал прогноз на бой Усика с Уайлдером
Европа21:59
Французский клуб ведет переговоры с легендой Реала
Бокс21:33
"Очень печально": Фьюри отреагировал на гибель тренеров Джошуа
Другие страны20:55
Игрок Шахтера продолжит карьеру в МЛС
Другие страны20:22
Кубок африканских наций-2025: Нигерия одолела Уганду и выиграла группу, Тунис и Танзания сыграли вничью и вышли в плей-офф
Шахматы20:10
Анна Музычук - серебряная призерка ЧМ по блицу
Бокс19:58
Гвоздик сообщил, когда собирается вернуться в ринг
Европа19:32
Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK