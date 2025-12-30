Игрок Шахтера продолжит карьеру в МЛС

Полузащитник Шахтера Иван Лосенко продолжит карьеру в канадском Монреале.

"Горняки" на своем официальном сайте сообщили, что 21-летний футболист будет выступать в составе представителя МЛС на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на два года.

Читай также: Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера

Монреаль также уже подтвердил трансфер украинского хавбека, добавив, что клуб будет иметь возможность подписания игрока на постоянной основе после использования опций продления аренды.

Кроме того, Шахтер оставил за собой право обратного выкупа полузащитника за неразглашаемую сумму.

Лосенко является воспитанником академии Шахтера. В составе команды U-19 он выигрывал серебро юношеского чемпионата Украины в 2024 году и провел 16 поединков в Юношеской лиге УЕФА.

В сезоне-2024/25 полузащитник выступал в аренде за Ингулец (19 матчей, два гола), а в первой половине сезона-2025/26 был арендован Кудривкой (13 матчей).

Ранее сообщалось, что Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!