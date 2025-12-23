iSport.ua
Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб

Майкон продолжит свои выступления за Коринтианс.
Вчера, 23:08       Автор: Игорь Мищук
Майкон / Getty Images
Коринтианс намерен сохранить в своем составе арендованного у Шахтера полузащитника Майкона и добился прогресса в переговорах по этому вопросу.

Как сообщает Globo Esporte, "горняки" согласились бесплатно отпустить 28-летнего футболиста в бразильский клуб на постоянной основе, однако с условием сохранения 50% экономических прав на игрока.

Читай также: Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ

Также Коринтианс задолжал украинскому клубу 1 миллион евро за предыдущие аренды полузащитника.

С бразильским клубом хавбек должен будет подписать контракт до 2028 года.

В нынешнем сезоне Майкон стал ключевым игроком Коринтианса, и главный тренер команды Доривал Жуниор настаивает его сохранении в составе.

Ранее бразильский талант из Гремио объяснил свое решение отказаться от перехода в Шахтер.

