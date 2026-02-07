iSport.ua
Экс-абсолют Тейлор назвал соперника для Усика

Назвал идеального соперника для украинца.
Вчера, 15:47       Автор: Валентина Чорноштан
Джош Тейлор / Getty Images
Джош Тейлор / Getty Images

Абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Джош Тейлор дал интервью местным СМИ, в котором рассказал о желанном оппоненте для объединённого чемпиона супертяжёлого дивизиона из Украины Александра Усика.

С кем бы вы хотели увидеть Усика? Похоже, он прошёл через бокс, и осталось не так много претендентов.

Да, как бы прошёл бокс. Поэтому, честно говоря, я даже не знаю. Итаума был бы хорошим соперником, но для него немного рано. Но если он достаточно хорош, то он достаточно хорош.

"Как он говорит, он боксирует всю свою жизнь, поэтому если ты хорош, то ты хорош. Если готов к этому, то готов к этому. Честно говоря, это был бы довольно хороший бой. И, наверное, для меня он был бы хорош", — рассказал британец для Boxing News.

Тем временем потенциальный ранее соперник украинского боксера, Уайлдер, озвучил свою главную цель на бой с Чисорой.

