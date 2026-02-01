"Без проблем": Усик сделал громкое заявление о трилогии с Фьюри

Украинский чемпион выразил готовность еще раз подраться с британцем.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о вероятности трилогии с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, он готов еще раз встретиться в ринге с британцем.

"Возможно, я вернусь в ринг в марте. Сейчас я не знаю, кто будет моим соперником. Мы готовимся к этому.

Бой с Тайсоном Фьюри? Да, я хочу подраться с ним. Без проблем. Великобритания, Саудовская Аравия, США - неважно, где драться", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.

В первом бою в мае 2024 года Усик одолел Фьюри раздельным решением судей, а в реванше в декабре судьи отдали победу украинцу уже единогласно.

Напомним, ранее был официально анонсирован бой Фьюри против российского боксера.

