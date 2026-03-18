Тренер Дюбуа раскрыл план на бой с Уордли и вспомнил поражения от Усика

В лагере Дюбуа оценил шансы своего боксера против Уордли после двух поражений от украинского боксера.
Сегодня, 14:09       Автор: Валентина Чорноштан
Дон Чарльз / Getty Images
Дон Чарльз / Getty Images

Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз поделился своими мыслями о предстоящем бою своего клиента с Фабио Уордли, а также о прошлом поединке против Александра Усика.

Напомним, что Дюбуа дважды досрочно проиграл украинскому боксёру — в августе 2023 года и июле 2025 года. А 9 мая 2026 года Даниэль встретится на ринге в бою за чемпионский пояс WBO.

Многие бойцы, которые встречались с Усиком, скажут вам, что он истощает психологически. Фабио Уордли не создаст таких проблем Даниэлю Дюбуа. Этот бой не будет для него психологически изнурительным.

"У нас есть стратегия, у нас есть план. У них тоже есть. Но Дюбуа неудобный соперник для многих бойцов с ортодоксальной стойкой, включая Фабио Уордли. Он неудобен для них всех", — цитирует наставника бывшего чемпиона Seconds Out.

К слову, Хирн развеял инсайдерскую информацию о встрече экс-чемпионов супертяжёлого веса.

