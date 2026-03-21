Чисора рассуждает о шансах Уордли против Дюбуа

Опытный супертяж Дерек Чисора в подкасте Seconds Out высказался о том, как пройдет бой чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли против соотечественника Дэниела Дюбуа.

"Это бой 50 на 50. Это будет хороший бой, потому что, помните, однажды тренер Уордли Бен Дэвисон уже проигрывал тренеру Дюбуа Дону Чарльзу, и теперь это будет реванш для тренеров. Бен Дэвисон должен взять верх над Доном", — сказал он.

Напомним, бой пройдет 9 мая в Манчестере (Англия).

Есть ли у него правильная "лошадь", чтобы одержать победу? Да. Сдастся ли "лошадь" Дона Чарльза? Мы не знаем. Так что это бой 50 на 50.

