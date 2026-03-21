Чисора рассуждает о шансах Уордли против Дюбуа

Считает, что манчестерский поединок станет реваншем для тренеров.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора / Getty Images

Опытный супертяж Дерек Чисора в подкасте Seconds Out высказался о том, как пройдет бой чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли против соотечественника Дэниела Дюбуа.

"Это бой 50 на 50. Это будет хороший бой, потому что, помните, однажды тренер Уордли Бен Дэвисон уже проигрывал тренеру Дюбуа Дону Чарльзу, и теперь это будет реванш для тренеров. Бен Дэвисон должен взять верх над Доном", — сказал он.

Напомним, бой пройдет 9 мая в Манчестере (Англия).

Есть ли у него правильная "лошадь", чтобы одержать победу? Да. Сдастся ли "лошадь" Дона Чарльза? Мы не знаем. Так что это бой 50 на 50.

Ранее отец Фьюри потряс заявлением о третьем бое с Усиком.

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
