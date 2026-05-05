Ман Сити готовит новое соглашение для своего ключевого хавбека

Фил Фоден подпишет новый контракт с Манчестер Сити

Как пишет The Athletic, 25-летний хавбек договорился о продлении контракта до 2030 года с возможностью продления еще на сезон.

Добавим, что действующее соглашение англичанина и команды действует до 30 июня 2027 года. В этом сезоне в чемпионате Англии он забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах.

Отмечается, что объявление о продлении контракта произойдет совсем скоро, так как сейчас остались формальные процедуры.

Ранее звезда Барселоны отказался от вариантов из Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!